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Луческу погодив трансфер бразильця у Динамо

Сьогодні 13:46 1540 0
Клейтон да Сілва може підписати контракт з Динамо
Луческу погодив трансфер бразильця у Динамо
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер Клейтон да Сілва підійшов тренерському штабу Мірчі Луческу.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

За інформацією джерела, наразі обговорюються деталі контракту. До слова, як повідомляють ЗМІ, саме Луческу дуже зацікавлений у цьому трансфері.

Клейтон да Сілва виховувався у академії Фігейренсе. У березні 2016 року Атлетіко Мінейро заплатив за Клейтона 3 млн євро, однак гравець не зміг закріпитися в новому клубі. Потім були оренди у Корінтіанс, Васко да Гама та Байю. Всього атакувальний півзахисник провів 107 матчів у чемпіонаті Бразилії, відзначився 19 голами та 13 асистами.

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