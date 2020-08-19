 Динамо хоче підписати найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо хоче підписати найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії

Сьогодні 17:25 1244 0
У минулому сезоні Чолак забив 20 голів в чемпіонаті Хорватії
Динамо хоче підписати найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії
#Чолак, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Форвард хорватського клубу Рієка Антоніо Чолак може продовжити кар'єру в київському Динамо.

Про це Germanijak.hr.

В цей час найбільш інтенсивні переговори ведуться з київським Динамо, яке, швидше за все, і підпише форварда. Рієка не має наміру відпускати Чолак менше, ніж за 5 млн євро.

Нагадаємо, що Чолак є найкращим бомбардиром чемпіонату Хорватії в минулому сезоні. В активі форварда 20 забитих м'ячів.

Раніше, Інтер не планує купувати у Динамо Миколенка за 30 млн євро.

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