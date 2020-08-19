Джерело - Tribuna.com.
Інтер не бажає купувати у київського Динамо захисника Віталія Миколенко за 30 мільйонів євро.
Про це повідомляє Tuttosport.
Італійський клуб не згоден з цінником, виставленим киянами. До того ж Динамо вимагало оплату готівкою.
Відзначається, що 21-річний українець - лише альтернативний варіант, Інтер цікавиться також більш досвідченими гравцями.
Тransfermarkt оцінює футболіста в 9 мільйонів євро, контракт з киянами розрахований до літа 2023 року.
У сезоні, що завершився УПЛ гравець забив 3 голи і зробив 5 асистів у 23 матчах.
Нагадаємо, Вест Гем вступив у бротьбу за Миколенка.