Італійський клуб не згоден з цінником

Інтер не бажає купувати у київського Динамо захисника Віталія Миколенко за 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє Tuttosport.

Італійський клуб не згоден з цінником, виставленим киянами. До того ж Динамо вимагало оплату готівкою.

Відзначається, що 21-річний українець - лише альтернативний варіант, Інтер цікавиться також більш досвідченими гравцями.

Тransfermarkt оцінює футболіста в 9 мільйонів євро, контракт з киянами розрахований до літа 2023 року.

У сезоні, що завершився УПЛ гравець забив 3 голи і зробив 5 асистів у 23 матчах.

Нагадаємо, Вест Гем вступив у бротьбу за Миколенка.