Інтер – Шахтар: Лукаку став найкориснішим гравцем матчу

Джерело - zbirna.com.
Найкориснішим гравцем єврокубкового матчу Інтер – Шахтар за оцінками InStat став нападник "чорно-синіх" Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє видання Zbirna.com.
Визначились фіналісти Ліги Європи 2019/20
Бельгієць у цьому поєдинку записав на свій рахунок дубль і віддав результативну передачу. Рейтинг ефективності його гри склав 438 балів.
Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віцечемпіон Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.