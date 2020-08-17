Пятов пропустив 5 сухих голів

Джерело - Чемпіон.

У Німеччині відбувся матч 1/2 фіналу Ліги Європи Шахтар - Інтер.

У першому таймі матчу спостерігалася в'язка гра, у якій ціна кожної помилки дорого коштує. І однієї помилки припустилися гірники. На 19-ій хвилині матчу Пятов не вдало виконав передачу - Барелла перехопив і виконав подачу - Мартінес випередив Кривцова і головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:0.

На 64-ій хвилині матчу після подачі з кутової позначки захисники гірників програли другий поверх і рахунок було подвоєно - 2:0. Відзначився Д'Амброзіо. На 73-ій хвилині Степаненко втратив м’яч на власній половині поля і Мартінес влучно пробив у нижній кут воріт - 3:0. Далі Шахтар поплив і пропустив ще два голи - дубль оформив Лукаку.

Шахтар програв матч тактично. Конте вибудував гру своєї команди так, що італійці методом фолів збивав темп гри. А Шахтар програв боротьбу суперника, зробивши мало фолів. Гірники робили помилки, а Інтер ними користувався. Інтер не лише вище за класом за Вольфсбург і Базель, яких пройшов раніше Шахтар, але і команда іншого стилю. Італійці намагалися зв'язувати гру гірників, не дозволяючи їм проводити швидкі комбінації.

Раніше першим фіналістом Ліги Європи стала Севілья, яка переграла Манчестер Юнайтед. Фінал Севілья - Інтер відбудеться 21 серпня на стадіоні Рейн Енергі Штадіон у Кельні.

Ліга Європи

1/2 фіналу, 17 серпня

Інтер - Шахтар 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Мартінес, 2:0 - 64 Д'Амброзіо, 3:0 - 73 Мартінес, 4:0 - 78 Лукаку, 5:0 - 84 Лукаку