 Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:49 742
Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 5:0: як це було?
Вчора 23:47 26234
Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
Вчора 22:10 572
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE
Вчора 21:58 30595
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Вчора 21:43 13497
Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру
Вчора 20:10 417
ХК Донбас висловив невдоволення роботою Федерації хокею України
Вчора 19:10 2436
Каштру: Матч з Інтером - найважливіший поєдинок у тренерській кар'єрі
Вчора 18:25 594
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Вчора 18:05 1917
Цифри. Як Шахтар грав проти італійських команд в Єврокубках
Вчора 06:09 3024
Блоги
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
Вчора 18:05 1916
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
Вчора 14:57 556
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 865
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою Valeriy Ruchka
Вчора 14:06 1673
Дорога до Кельна. Шахтар за крок від фіналу Ліги Європи
Дорога до Кельна. Шахтар за крок від фіналу Ліги Європи Valeriy Ruchka
Вчора 13:52 294
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
16.08.2020 08:22 4385
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
15.08.2020 22:07 2136
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
15.08.2020 21:26 1715
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.08.2020 15:42 852
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
15.08.2020 00:08 1226
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17 Серпня 2020
23:49 Футбол Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи 742
23:47 Футбол Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 5:0: як це було? 26234
23:42 Футбол Інтер - Шахтар 5:0: відео голів і олгяд матчу 13317
23:40 Хокей Дніпро припинив співпрацю з Сірченком 810
23:25 Футбол Клопп може завершити тренерську кар'єру в 2024 році 505
23:10 Футбол Реал хоче вмовити Бейла піти 727
22:55 Футбол Сток Сіті підписав легенду Челсі 821
22:40 Футбол Стало відомо коли будуть в Італії пускати глядачів на футбольні матчі 720
22:28 Футбол Помилка Пятова призвела до голу у ворота Шахтаря 806
22:25 Футбол Суарес може продовжити кар'єру в Аяксі 957
22:10 Теніс Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу 572
21:58 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 30595
21:55 Футбол Клуби УПЛ цікавляться лідерами Інгульця 1029
21:43 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 13497
21:40 Теніс Перша ракетка Швейцарії знялася з US Open 1067
21:25 Футбол Українець Данченко змінив клуб в Росії 1137
21:11 Футбол Маріуполь підписав лідера Миная 1285
20:57 Футбол Хочолава та Додо вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером 1662
20:40 Футбол Канали 1+1 ведуть переговори з Динамо щодо продовження трансляцій матчів 1412
20:25 Теніс Халеп знялася з US Open 1351
20:10 Футбол Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру 417
20:02 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1717
20:00 Пряма трансляція РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 2607
19:55 Футбол Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Гвардіолою 1658
19:40 Бокс Арум: Бій Лопес - Ломаченко буде найкращим з початку пандемії 2585

Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи

Вчора 23:49 742 0
Пятов пропустив 5 сухих голів
Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи
#Шахтар, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У Німеччині відбувся матч 1/2 фіналу Ліги Європи Шахтар - Інтер.

У першому таймі матчу спостерігалася в'язка гра, у якій ціна кожної помилки дорого коштує. І однієї помилки припустилися гірники. На 19-ій хвилині матчу Пятов не вдало виконав передачу - Барелла перехопив і виконав подачу - Мартінес випередив Кривцова і головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:0.

На 64-ій хвилині матчу після подачі з кутової позначки захисники гірників програли другий поверх і рахунок було подвоєно - 2:0. Відзначився Д'Амброзіо. На 73-ій хвилині Степаненко втратив м’яч на власній половині поля і Мартінес влучно пробив у нижній кут воріт - 3:0. Далі Шахтар поплив і пропустив ще два голи - дубль оформив Лукаку.

Шахтар програв матч тактично. Конте вибудував гру своєї команди так, що італійці методом фолів збивав темп гри. А Шахтар програв боротьбу суперника, зробивши мало фолів. Гірники робили помилки, а Інтер ними користувався. Інтер не лише вище за класом за Вольфсбург і Базель, яких пройшов раніше Шахтар, але і команда іншого стилю. Італійці намагалися зв'язувати гру гірників, не дозволяючи їм проводити швидкі комбінації.

Раніше першим фіналістом Ліги Європи стала Севілья, яка переграла Манчестер Юнайтед. Фінал Севілья - Інтер відбудеться 21 серпня на стадіоні Рейн Енергі Штадіон у Кельні.

Ліга Європи
1/2 фіналу, 17 серпня

Інтер - Шахтар 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Мартінес, 2:0 - 64 Д'Амброзіо, 3:0 - 73 Мартінес, 4:0 - 78 Лукаку, 5:0 - 84 Лукаку

Коментарі ()