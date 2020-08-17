Хочолава та Додо вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 серпня, відбудеться півфінал Ліги Європи Інтер - Шахтар.
Стали відомі стартові склади команд:
Інтер: Ханданович - Д'Амброізо, Годін, де Врей, Бастони, Янг - Брозович, Барелла, Гальярдіні - Лукаку, Мартінес
Запасні: Паделлі, Санчес, Мозес, Сенсі, Ранокк'я, Борха, Еріксен, Еспозіто, Пірола, Бірагі, Шкріньяр, Кандрева
Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко - Степаненко, Маркос Антоніо, Алан Патрік - Марлос, Тайсон - Мораес
Запасні: Трубін, Дентіньйо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сіпріано, Болбат, Пихаленок, Бондар, Фернандо
Матч розпочнеться о 22.00.
На нашому сайті відбудеться текстова трансляція матчу.