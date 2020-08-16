Завдання Луческу - боротися за перше місце, - Суркіс

Головне завдання київського Динамо - потрапляння в Лігу чемпіонів.

"Завдання Луческу - боротися за перше місце. Цей чемпіонат ми програли, але можна по-різному програти. Можна боротися до останнього туру так, як ми боролися за друге місце", - заявив функціонер.

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"Але я б не хотів, щоб Динамо боролося з такими потугами за друге місце і, припустимо, друге місце залежало від того, як Зоря зіграє з Десною. Головне завдання - потрапляння в Лігу чемпіонів", - підсумував Суркіс.