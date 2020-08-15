Клуб вважає, що за гравця було переплачено

Джерело - ESPN.

Лондонський Арсенал має намір провести внутрішнє розслідування трансферу півзахисника Ніколя Пепе, який минулого літа перейшов з Лілля за 72 мільйони фунтів, на предмет того, чи не переплатили вони.

Про це повідомляє ESPN.

Операцію хочуть вивчити в рамках кадрової реформи, яка привела до відходу скаутів і декількох високопоставлених співробітників по всій Європі.

Питання викликає не перехід Пепе, а сума угоди. Арсенал авансом заплатив 20 мільйонів фунтів, ще 52 мільйони повинен виплатити протягом наступних п'яти років, перший внесок потрібно віддати цього літа.

Нагадаємо, Арсенал оголосив про підписання Вілліана.