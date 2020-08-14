Бразильський вінгер підписав трирічний контракт із лондонським клубом

32-річний бразильський вінгер Вілліан підписав контракт із лондонським Арсеналом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вілліан перейшов в Арсенал у якості вільного агента. Угода розрахована на три роки.

З літа 2013-го року Вілліан захищав кольори лондонського Челсі. Минулого сезону бразилець провів за "синіх" 47 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

В активі Вілліана 69 матчів у складі збірної Бразилії, де він забив 9 м'ячів.

З літа 2007-го по зиму 2013-го року Вілліан виступав за донецький Шахтар, звідки перебрався в Анжі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €22,5 мільйони.

Раніше, Арсенал хоче обміняти Ляказетта на ексгравця Шахтаря.