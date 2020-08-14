Джерело - sport.ua.
32-річний бразильський вінгер Вілліан підписав контракт із лондонським Арсеналом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Вілліан перейшов в Арсенал у якості вільного агента. Угода розрахована на три роки.
З літа 2013-го року Вілліан захищав кольори лондонського Челсі. Минулого сезону бразилець провів за "синіх" 47 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
В активі Вілліана 69 матчів у складі збірної Бразилії, де він забив 9 м'ячів.
З літа 2007-го по зиму 2013-го року Вілліан виступав за донецький Шахтар, звідки перебрався в Анжі.
Орієнтовна вартість футболіста складає €22,5 мільйони.
Раніше, Арсенал хоче обміняти Ляказетта на ексгравця Шахтаря.