Коли Артем Федецький чує Дніпро-1, у нього починається ностальгія по реальному Дніпру.

Про це заявив сам колишній гравець Дніпра.

"А оці всі чутки, що Скрипник переходить в Дніпро-1, Бабич - в Зорю. Що можу сказати з цього приводу? Цим цікавий український футбол. Спати лягаєш - все спокійно, зранку просинаєшся, заходиш в інтернет, там просто шок твориться, сайти горять. Чесно, я те все не зрозумів. Напевно, ніхто не зрозумів, що там відбувалося і куди Скрипник ішов, і чому він ішов, маючи вже гарантоване місце в Лізі Європи. Переходити в Дніпро-1 - абсолютно не бачу в тому сенсу.

В місто Дніпро повернутися? Там їхати з Запоріжжя до Дніпра буквально 40 хвилин часу. Він, напевно, на кожне тренування їздить на машині. Він постійно був у Дніпрі. Повернутися в рідну команду? Рідної команди вже немає. Дніпро-1 - це не той Дніпро, що був. Я не хочу Дніпро-1 ображати, але, коли я чую Дніпро-1, у мене починається ностальгія по реальному Дніпру.

Виступи Дніпра-1 мені абсолютно не цікаві. Назву Дніпро-1 я не можу сприйняти до сих пір. Дніпро, Днепр - це так! Звучить круто, це бренд!", - сказав Федецький.