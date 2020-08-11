Чемпіонат України є гідним турніром для московського Спартака.

Таку думку висловив президент російської команди Леонід Федун.

"Хочу битися за чемпіонство в сильному чемпіонаті з об'єктивним суддівством. Я сам етнічний українець, тому чемпіонат України вважаю гідним турніром для Спартака. Там сильні команди, високий рівень конкуренції. А наші вболівальники зможуть знову побачити знамените протистояння з київським Динамо", - сказав функціонер.