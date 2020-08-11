Джерело - ryb.ru.
Чемпіонат України є гідним турніром для московського Спартака.
Таку думку висловив президент російської команди Леонід Федун.
"Хочу битися за чемпіонство в сильному чемпіонаті з об'єктивним суддівством. Я сам етнічний українець, тому чемпіонат України вважаю гідним турніром для Спартака. Там сильні команди, високий рівень конкуренції. А наші вболівальники зможуть знову побачити знамените протистояння з київським Динамо", - сказав функціонер.
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"Якщо потрібно, ми готові спонсорувати Лігу чемпіонів або особисто УЄФА або особисто президента УЄФА. Можемо дати йому акції "Лукойлу". Думаю, в кінцевому підсумку домовимося", - заявив Федун.
Нагадаємо, гравець збірної України перейшов у московський Спартак.