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Федун збирається заявити Спартак в чемпіонат України

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Федун сподівається, що зуміє залагодити питання такого переходу з УЄФА
Федун збирається заявити Спартак в чемпіонат України
#Федун, #Спартак, #УПЛ

Джерело - ryb.ru.

Чемпіонат України є гідним турніром для московського Спартака.

Таку думку висловив президент російської команди Леонід Федун.

"Хочу битися за чемпіонство в сильному чемпіонаті з об'єктивним суддівством. Я сам етнічний українець, тому чемпіонат України вважаю гідним турніром для Спартака. Там сильні команди, високий рівень конкуренції. А наші вболівальники зможуть знову побачити знамените протистояння з київським Динамо", - сказав функціонер.

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"Якщо потрібно, ми готові спонсорувати Лігу чемпіонів або особисто УЄФА або особисто президента УЄФА. Можемо дати йому акції "Лукойлу". Думаю, в кінцевому підсумку домовимося", - заявив Федун.

Нагадаємо, гравець збірної України перейшов у московський Спартак.

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