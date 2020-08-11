Наразі в УПЛ такий рівень, що Україну в Лізі Європи буде представляти Колос з Ковалівки.

Таку заяву зробив президент Гірника-Спорту Петро Каплун.

"Ось зараз Колос буде грати в Європі, тому що немає команд більше, виявляється. Нічого не хочу сказати поганого про Колос, але це не рівень Ліги Європи. Так, такий у нас рівень чемпіонату, що Колос представлятиме Україну в Лізі Європи. Напевно, це погано, що у нас рівень футболу впав", - сказав Каплун.