Джерело - канал Гірника-Спорта в YouTube.
Наразі в УПЛ такий рівень, що Україну в Лізі Європи буде представляти Колос з Ковалівки.
Таку заяву зробив президент Гірника-Спорту Петро Каплун.
"Ось зараз Колос буде грати в Європі, тому що немає команд більше, виявляється. Нічого не хочу сказати поганого про Колос, але це не рівень Ліги Європи. Так, такий у нас рівень чемпіонату, що Колос представлятиме Україну в Лізі Європи. Напевно, це погано, що у нас рівень футболу впав", - сказав Каплун.
Нагадаємо, стало відомо, коли Колос представить новий стадіон у Ковалівці.
Раніше Колос підсилився двома гравцями Динамо.