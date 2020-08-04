Динамо відправило двох гравців в оренду у Колос

Півзахисники київського Динамо Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні виступатимуть на правах оренди в ковалівському Колосі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Угода між клубами розрахована на один рік.

21-річний Євген Смирний уже захищав кольори Колоса в сезоні 2019/20, де він забив 5 голів у 25-ти матчах УПЛ.

23-річний Микита Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому Олімпіку, взявши участь у 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого гравця і тренера останнього місяця сезону.