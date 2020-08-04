Українець дискваліфікований за договірні матчі у Молдові

Крім нього дискваліфікації отримали ще два гравці Сперанци

Федерація футболу Молдови (FMF) дискваліфікувала на один рік трьох гравців клубу Сперанца з міста Ниспорень, який виступає в елітному дивізіоні національного чемпіонату.

Про це повідомляє Moldfootball.com.

Серед дискваліфікованих - 28-річний український захисник Олександр Насонов, а також Міхай Болун і Матвій Гуйганов. При розгляді справи були вивчені дані, надані УЄФА.

При цьому сам клуб Сперанца отримав від FMF лише попередження, і продовжить виступи в чемпіонаті. Також попередження отримав інший клуб Національної Дивізії (чемпіонат Молдови по футболу) - Флорешть.

Попереднім клубом Насонова був ФК Львів, який він покинув у жовтні минулого року. Також в УПЛ він виступав за Дніпро, Волинь, Металург Донецьк, Маріуполь та київський Арсенал. На його рахунку сумарно 45 матчів за збірні України U-19 і U-21.

Нагадаємо, Михайленко продовжив роботу зі СК Дніпро-1.