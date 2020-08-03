Михайленко продовжив роботу зі СК Дніпро-1

Наставник провів перше тренування з командою після відпустки

Після тижневої відпустки футболісти Дніпра-1 зібралися на тренувальній базі, аби розпочати підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За планом, чемпіонат 2020/2021 розпочнеться 22 серпня.

До взаємодій з новими партнерами мають інтегруватися новачки спортклубівців: захисник Владислав Дубінчак та форвард Артем Довбик; згадати зв’язки має й оборонець Олександр Сафронов, що повернувся з оренди в естонській Левадії.

"З гарним настроєм починаємо роботу. Можливо, попередній сезон ми закінчили не так, як бажали того, але це життя. Треба рухатися вперед. З великими сподіваннями дивимося у майбутнє. Усі хлопці приїхали в доброму гуморі, підтягнуті, засмаглі, тож, бадьоро входимо у сезон", - сказав Дмитро Михайленко.

Завершилася співпраця команди з Олексієм Чичиковим та Папою Гуйє. Також іншим буде продовження кар’єри у Андрія Кліщука, Олександра Сніжка, Дмитра Коркішка, Володимира Польового.