Президент Гірника-Спорт: У кожному турі Першої ліги скандал, виліз бруд

Президент Гірника-Спорт Петро Каплун обурений всією ситуацією з дограванням чемпіонату.

Про це заявив сам менеджер.

"Арбітр на центр показав, потім подивився на годинник і скасував гол. Подумав, що Минай вже не відіграється. Не перший скандал. Не треба було догравати чемпіонат, тому що весь бруд виліз. Ці судді, цей бруд. Заради чого? УПЛ - це така життєво важлива мета? За всяку ціну рвуться в УПЛ, а що їм там робити з таким рівнем. Наші експерти сидять - рівень, рівень. Який рівень - нижче плінтуса рівень".

Що їм там робити? Ці клуби, які кричали, що потрібно чесно вирішувати на футбольному полі, а скандал в кожній грі, де претенденти на УПЛ. Нехай вже все вони підуть в свою УПЛ. Потрібно було заморозити цей чемпіонат, а наступний вже грати.

У кого є гроші - спокійно б вийшли і заробили на поле право вийти в УПЛ", - сказав Каплун.