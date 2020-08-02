Суркіс: Курченко був зобов'язаний підтримувати Металіст після втечі

Харківський Металіст для бізнесмена Сергія Курченка був лише іграшкою.

Про це заявив президент київського Динамо Ігор Суркіс.

"Ніколи не міг уявити, що Дніпро і Карпати можуть канути в річку. Металіст - там був цивілізований продаж клубу, але сталося те, що сталося. Курченко кинув клуб. Але, будучи харків'янином, навіть втікши, він повинен був його підтримувати. Зобов'язаний був. Він всім показав, що для нього це була іграшка", - сказав Суркіс.