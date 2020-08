Динамо збирається підписати чотирьох бразильських футболістів на загальну суму близько 20-25 мільйонів євро.

Про це повідомляє Sqenf Foot.

За даними порталу, в сферу інтересів динамівців потрапили півзахисники Жан П'єр (Греміо), Габріель Меніно (Палмейрас), Маркіньйос (Атлетіко Мінейро) і форвард Елінью (Сан-Паулу).

Вік усіх футболістів знаходиться в межах від 19 до 22 років.

Джерело стверджує, що Динамо вже почало переговори.

NEWS🇺🇦: Dynamo Kyiv will allocate €20-25M for new Brazilian talents. Official talks have already begun for 4 players:



•Marquinhos (LW 21 Atl. Mineiro)

•Jean Pyerre (CAM 22 Gremio)

•Helinho (RW 20 Sao Paulo)

•Gabriel Menino (CDM Palmeiras 20) #динамо pic.twitter.com/USm2acCVW8