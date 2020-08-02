Джерело - Чемпіон.
Динамо збирається підписати чотирьох бразильських футболістів на загальну суму близько 20-25 мільйонів євро.
Про це повідомляє Sqenf Foot.
За даними порталу, в сферу інтересів динамівців потрапили півзахисники Жан П'єр (Греміо), Габріель Меніно (Палмейрас), Маркіньйос (Атлетіко Мінейро) і форвард Елінью (Сан-Паулу).
Вік усіх футболістів знаходиться в межах від 19 до 22 років.
Джерело стверджує, що Динамо вже почало переговори.
NEWS🇺🇦: Dynamo Kyiv will allocate €20-25M for new Brazilian talents. Official talks have already begun for 4 players:— Sqenf Foot (@SqenfFoot) August 1, 2020
•Marquinhos (LW 21 Atl. Mineiro)
•Jean Pyerre (CAM 22 Gremio)
•Helinho (RW 20 Sao Paulo)
•Gabriel Menino (CDM Palmeiras 20) #динамо pic.twitter.com/USm2acCVW8
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