 Наставник Інгульця: Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
Вчора 13:25 2004
Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком через фінансові розбіжності
Сьогодні 10:41 432
Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи
Сьогодні 10:25 771 2
Суркіс: Якщо і з цим тренером у Динамо не вийде - міняти потрібно всіх
Сьогодні 07:22 1041
Фомін покине Маріуполь
Вчора 21:57 1285
Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій
Вчора 21:31 1823
Луческу провів перше тренування Динамо
Вчора 20:19 3889
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
Вчора 15:02 1863
Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою
Вчора 14:40 2984
Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо
Вчора 14:25 1584
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:57 Баскетбол Лейкерс виграв дербі Лос-Анджелеса. Результати матчів НБА 8
10:41 Бокс Лопес може відмовитися від бою з Ломаченком через фінансові розбіжності 432
10:25 Футбол Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи 771 2
10:10 Футбол Баварія і Челсі хочуть підписати Тер Штегена 328
09:55 Футбол Наставник Інгульця: Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло 483
09:40 Хокей Міхнов може почати новий сезон у МХК Сокіл 554
09:25 Футбол Алаба вимагає від Баварії зарплату 20 млн євро на рік 542
09:10 Футбол Скрипник: Сказав Вердеру, що Михайліченко для Бундесліги сируватий 1190 1
08:55 Баскетбол Прометей підписав двох гравців збірної України 654
08:40 Футбол У ФК Зірка прокоментували сепаратизм їх працівника 781
08:24 Футбол Сопко: Суркіс хоче дізнатися причини гегемонії Шахтаря за 20 років 750
08:08 Футбол Андронов: Суркіс свій вибір зробив 870
07:22 Футбол Суркіс: Якщо і з цим тренером у Динамо не вийде - міняти потрібно всіх 1041
06:47 Футбол Шахтар потрапив до ТОП-20 найкращих клубів Європи 1727
30 Липня 2020
23:53 Футбол Шахтар цікавиться вінгером ПСВ 1746
23:40 Формула 1 Перес через коронавірус пропустить Гран-прі Великобританії 1756
23:27 Футбол Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані 2054
23:15 Бокс Ф’юрі: Спершу розберуся з Вайлдером, а потім з Джошуа 1866
22:57 Футбол Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар 2064
22:45 Футбол Скрипник пояснив відмову очолювати російські клуби 2299
22:27 Футбол Оболонь Бровар – Інгулець 1:1. Огляд матчу 1656
22:15 Бокс Гірн: Вайт ризикує, виходячи на бій проти Повєткіна 1906
21:57 Футбол Фомін покине Маріуполь 1285
21:51 Блог Маріуполь найближчим часом назве ім'я нового головного тренера 682
21:45 Футбол Інтер готує для Мессі контракт на 260 млн 2307

Наставник Інгульця: Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло

Сьогодні 09:55 483 0
Фахівець - про своєї команди та суддівство
Наставник Інгульця: Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло
#Оболонь Бровар, #Інгулець, #Лавриненко

Джерело - ТК Футбол.

По червоній картці Ніці Сітчінаві у матчі Оболонь Бровар - Інгулець (1:1) великі сумніви.

Про це заявив наставник команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"Хочу подякувати своїй команді за проявлений характер. Терпіли до кінця, незалежно від того, що ми грали в меншості. Зараз найголовніше - ми ще у гонці. Ми взяли дуже важливе очко. Отримали багато карток, травм і мікротравм

"Суддівство? Я не бачив повтор, адже нас не підпускають до VAR. По червоній картці Сітчінаві у мене великі сумніви, тому що на цьому ж стадіоні був матч між Рухом і Оболонню, де Монзуль не дала червону картку, - такий же епізод. Там навіть набагато грубіше все було. Там була жовта, а тут - відразу червона. Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло", - сказав Лавриненко.

У Першій лізі залишилося зіграти лише 3 тури.

Коментарі ()