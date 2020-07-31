По червоній картці Ніці Сітчінаві у матчі Оболонь Бровар - Інгулець (1:1) великі сумніви.

Про це заявив наставник команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"Хочу подякувати своїй команді за проявлений характер. Терпіли до кінця, незалежно від того, що ми грали в меншості. Зараз найголовніше - ми ще у гонці. Ми взяли дуже важливе очко. Отримали багато карток, травм і мікротравм

"Суддівство? Я не бачив повтор, адже нас не підпускають до VAR. По червоній картці Сітчінаві у мене великі сумніви, тому що на цьому ж стадіоні був матч між Рухом і Оболонню, де Монзуль не дала червону картку, - такий же епізод. Там навіть набагато грубіше все було. Там була жовта, а тут - відразу червона. Для мене подвійні або потрійні стандарти - це не зовсім зрозуміло", - сказав Лавриненко.