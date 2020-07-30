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Колесніков: Луческу не погоджував з Ахметовим свою роботу в Динамо

Сьогодні 08:24 619 0
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Колесніков: Луческу не погоджував з Ахметовим свою роботу в Динамо
#Луческу, #Динамо, #Колесніков

Джерело - nv.ua.

Віцепрезиденту клубу Борису Колеснікову дуже хотілося, щоб Динамо стало конкурентом.

Про це заявив сам менеджер.

"Футбольні вболівальники зараз пишуть про те, що як би це [контракт Луческу з Динамо] з Шахтарем погоджено, що Мірча все погодив з Рінатом [Ахметовим, президентом і власником Шахтаря]. Я знаю Ріната 38 років – більше, ніж всі інші футбольні люди, разом узяті. Мірча ні з ким нічого не погоджував і в Шахтар з цього приводу не звертався. Для нас це стало такою ж новиною, як і для всіх.

Нам би дуже хотілося, щоб Динамо стало конкурентом. Я ніколи не вболівав за Динамо, але у Динамо є три славні періоди: 1975-77, 1986-88 і, що застали всі сучасні вболівальники, 1997-99. Поки Динамо і близько не виглядає ні на один з цих періодів. Чим сильніше український чемпіонат - тим сильніше Шахтар і Динамо, а зараз розрив між ними – більше 20 очок. Такого не було ніколи. Все в руках Динамо в даному випадку.

Власники Динамо за останні 25 років інвестували достатньо. Але раз ми згадали приклад заводу, то є неефективні інвестиції. Однак обговорювати витрату чужих грошей – це щонайменше негарно. Вони [Суркіси] так бачать футбол. Якщо ми запрошуємо головного тренера і починаємо рекомендувати йому склад, тоді навіщо ми його запросили? Я вважаю, що пряме втручання керівництва клубу в спортивну команду, яка виходить на поле, - це, м'яко кажучи, є неприпустимим", - зазначив Колесніков.

Раніше, стало відомо, коли Динамо представить Луческу пресі.

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