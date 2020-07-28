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Метревелі: Це зрада, Луческу плюнув у сторону ультрас Шахтаря

Сьогодні 08:55 1269 0
Футбольний експерт сумнівається, що румунський наставник прилетить до Києва
Метревелі: Це зрада, Луческу плюнув у сторону ультрас Шахтаря
#Метревелі, #Луческу, #Шахтар, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Мірча Луческу, який очолив Динамо, ще не почув думки ультрас донецького Шахтаря.

Про це заявив футбольний експерт Михайло Метревелі.

"Я вважаю, що Мірча Луческу ще не почув думки ультрас донецького Шахтаря. Це, напевно, його попереду ще чекає. Коли з'явилася новина про відставку, я подумав, що тимчасове помутніння розуму Луческу пройшло, і він зрозумів, яку помилку робить.

Я ще не впевнений, що він завтра прилетить до Києва. Якщо він все-таки прилетить і сяде в крісло головного тренера Динамо, тоді він відчує весь негатив і все, що думають про нього не тільки ультрас Динамо, але й ультрас донецького Шахтаря, в сторону яких він теж плюнув, і, на мій погляд, зрадив. Моє бачення таке: він зіткнеться з дуже великою обструкцією з усіх боків", - зазначив Метревелі.

Раніше в румунській пресі була опублікована заява Луческу, в якій він нібито подає у відставку (через 4 дні після призначення) через небажання працювати у ворожій атмосфері.

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