Гравці Динамо очікували на відставку Михайличенка ще після провалу у Лізі Європи – журналіст

У колишнього головного тренера Динамо Олексія Михайличенка були непрості стосунки із гравцями команди.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Так виходить, що я часто потрапляю в якісь нічні заклади з динамівцями. Сезон для Динамо тоді завершився, вони привезли перемогу з Чернігова.

І ось в нічному закладі я бачився з деякими футболістами Динамо. Я не хотів цю інформацію виносити, тому що не хотів нашкодити Михайличенку. Я не людина, яка хоче говорити якісь брудні речі, поки людина на своєму місці. Зараз його немає, можна про це відверто говорити.

Мені тоді хлопці сказали, що були дуже здивовані, коли після нічиєї з Лугано в останньому турі ЛЄ, вони на наступний день прийшли на базу і очікували побачити нового тренера. Вони були всі впевнені, що Михайличенка звільнять, тому що це був провал в ЛЄ.

І не було радості від того, що він залишився, повірте. Його методи не дуже в команді сприймали", – розповів Бурбас.