Сабо: Циганкова прирівняли до Пеле, але він ніякий

У Динамо Віталій Миколенко виріс раніше за всіх і більше за всіх, на відміну від інших гравців середньої лінії.

Про це заявив колишній тренер киян Йожеф Сабо.

"Сумно, оскільки не Колосу були потрібні очки, а Динамо... Виграй Зоря - де зараз було б Динамо?! Немає гри, немає команди. Крім Миколенка, нікого виділити. Кажу це як професійний футболіст і тренер.

Сподіватися на наступний рік або Лігу чемпіонів? Не пройдуть вони! З таким рівнем футболу і таким класом.

Динамо грає так нестабільно, тому що немає хороших футболістів. Циганкова прирівняли до Пеле, але він ніякий. Молодий, немає стабільності.

Миколенко виріс раніше за всіх і більше за всіх, на відміну від інших гравців середньої лінії. Йому потрібно якомога швидше йти з Динамо, щоб прогресувати далі, рости. А Циганкову потрібно залишитися в Динамо. Куди б Віктор не перейшов - він не буде грати. Він буде сидіти на лавці запасних. Повторюся, Циганкову краще залишитися в Динамо, де він буде провідним гравцем.

Шкода, звичайно. Важко на це все дивитися. Не знаю, що буде далі і чого нам чекати в новому сезоні", - сказав Сабо.