Напад на арбітра Юрія Іванова після матчу Агробізнес - Минай (0:2) не виправдовується претензіями по грі.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Реакція Олега Собуцького, господаря Агробізнесу і віце-президента ФФУ / УАФ, на побиття суддів після матчу його команди з Минаєм - "а я дідуся не бив, а я дідуся любив". Тобто суддів хотіли бити якісь присутні люди, а він їх захищав.

Після чого судді, вирвавшись з Волочиська, по всій видимості, самі завдали собі побої і вирушили до медиків їх знімати, тобто обзаводитися відповідними довідками.

Суддівський комітет, який моментально відсторонив Івана Бондаря, який поставив лівий пенальті в матчі Інгулець - Прикарпаття, на цей раз набрав в рот води і мовчить, немов це його не стосується і захищати арбітрів він не повинен. В принципі, зрозуміло - чиновники такого рангу суддів у нас ще не били, веселіше було б тільки персональна участь в цьому Павелка, Костюченка або Запісоцького!

Що стосується претензій до суддів, які, зауважимо нікого ні в якій мірі не виправдовують. Я вже писав про момент на 32-й хвилині (жовта за симуляцію замість пенальті), що ж стосується решти, то це, як правило претензій, які бродять в інеті - вісім жовтих і пенальті Агробізнесу, то це байки від людей, яким лінь подивитися запис матчу. Зокрема, пенальті був призначений на 90-й хвилині за рахунку 0:1 і відноситься до числа незаперечних. Кількість карток? Прохання розповісти, які з них ліві. Тобто претензії повинні бути конкретними, а не взагалі ...

Але, повторюся, ніякі помилки арбітрів, ніякі підозри на адресу Миная (а на це якщо не йдеться прямо, то товсто намічається) не служать виправданням нападу на цих самих суддів. Яких зараз напевно вже вмовляли забрати свої претензії і не влаштовувати скандал з дуже передбачуваним і вкрай неприємним для ФФУ/УАФ результатом. Справді, ви спробуйте пригадати, де і коли таке було, щоб суддів молотив цілий віце-президент!

Олег Собуцький чимало зробив для футболу, але це знову ж нікого не виправдовує. Розслідуйте цю справу справедливо і неупереджено, будь ласка. Хоча сумніви з цього приводу дуже сильні...", - зазначив Франков.