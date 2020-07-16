Президент Агробізнеса: Я стримав людей, з арбітрів могли зробити купу м'яса

Президент Агробізнеса Олег Собуцький після матчу 24-го туру Першої ліги з Минаєм (0:2) не пустив людей бити арбітрів.

Про це заявив сам власник клубу.

"Негативне суддівство. Люди були розлючені, хотіли йти бити суддів. Я цих людей затримав, я їх не пустив. Тому що зібралася дуже велика кількість людей.

А те що вони пишуть, що їх били на стадіоні - нехай розказують комусь іншому. Якщо їх били на стадіоні - чому вони не вийшли? Де вони там були? Люди йшли, я людей стримав, бо з них могли зробити купу м'яса. Я людей не пустив.

Був чистий пенальті, мені експерти дзвонили всі. Чистий пенальті, а нам дають жовту. Ми повинні бити пенальті, на нашому гравцеві порушили правила. Вісім жовтих. Ми знали, що буде така гра.

Я перед матчем підійшов і привітався з арбітрами, кажу: "Хлопці, гарного вам суддівства. Прошу вас, давайте тільки чесно". Пожартували і пішли. І що сталося? Вісім жовтих", - сказав Собуцький.