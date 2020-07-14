Карпати отримали трансферний бан за борг перед Мендесом

Трансферний бан буде діяти протягом трьох повних і послідовних заявочних періодів

Джерело - Meta Ratings.

УАФ заборонила Карпатам реєструвати нових гравців через заборгованість львівського клубу перед колишнім свої гравцем Кевіном Мендесом.

Про це повідомляє Meta Ratings.

Трансферний бан буде діяти протягом трьох повних і послідовних заявочних періодів.

24-річний півзахисник грав за львівський клуб з літа 2018 року по літо 2019 го.

Нагадаємо, Карпати звернулися до компанії-співвласника з пропозицією щодо порятунку клубу.

Раніше повідомлялося, що Карпати не зможуть грати у Першій лізі.