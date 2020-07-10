Процедура атестації не дає такої преференції нікому

Заява одного з керівників УАФ (секретаря КДК Ігоря Грищенка) про нібито можливість отримати Карпатами атестат на Першу лігу є мінімум поспішною.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Якби мова йшла про спортивний принцип, згідно з яким клуб УПЛ понижується в класі згідно з регламентом, це одне. Але тут ситуація зовсім інша.

Як уточнило джерело, по-перше, клуб рішенням КДК УАФ позбавлений професійного статусу, а за тим же регламентом клуб зобов'язаний все починати спочатку - аматори і всі щаблі професійного футболу. По-друге, Карпати мають заборгованість близько п'ять мільйонів доларів, а фінансовий критерій найбільш вимогливий у всій системі атестації.

Далі потрібно враховувати той факт, що Карпати знялися, що не догравши сезон. Джерело зазначає, що якщо в Асоціації буде прийнято рішення видати "Карпатам" атестат для участі в Першій лізі, то буде відкрито Ящик Пандори. Річ у тому, що в наступному сезоні будь-який клуб, який буде в підвалі таблиці і неминуче буде змушений понизитися в класі (в наступному сезоні також одна команда УПЛ опускається в Першу лігу), то він цілком може заощадити, дати два невиїзди і спокійно готуватися до змагань дивізіоном нижче. І використовувати ці гроші в Першій лізі.

Таким чином, Карпати можуть отримати атестат для участі в Першій лізі виключно завдяки колегіальному рішенню Виконкому УАФ. І саме на цьому футбольному активі буде лежати відповідальність за кричуще порушення регламенту і будь-яких футбольних законів, резюмує джерело.

9 липня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги.