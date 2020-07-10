Андрій Шевченко не міг вплинути на результати збірної України на Євро-2016.

Про це заявив екс-півзахисник збірної Олег Гусєв.

"Не думаю, що на Євро-2016 на гру збірної міг якось вплинути Андрій Шевченко, який з'явився в штабі на початку 2016-го. З нами, старожилами, він більш щільно спілкувався, а з рештою поводився, як звичайний асистент. Не було враження, що це майбутній головний тренер", - сказав Гусєв.