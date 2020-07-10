 Гусєв: У 2016 не було враження, що Шевченко майбутній тренер збірної | Футбол | Champion.com.ua
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Гусєв: У 2016 не було враження, що Шевченко майбутній тренер збірної

Сьогодні 10:37 122 0
Тоді Шевченко не зміг вплинути на результати збірної на Євро-2016
Гусєв: У 2016 не було враження, що Шевченко майбутній тренер збірної
#Гусєв, #Шевченко, #Євро-2016

Джерело - Команда №1.

Андрій Шевченко не міг вплинути на результати збірної України на Євро-2016.

Про це заявив екс-півзахисник збірної Олег Гусєв.

"Не думаю, що на Євро-2016 на гру збірної міг якось вплинути Андрій Шевченко, який з'явився в штабі на початку 2016-го. З нами, старожилами, він більш щільно спілкувався, а з рештою поводився, як звичайний асистент. Не було враження, що це майбутній головний тренер", - сказав Гусєв.

Нагадаємо, Шевченко згадав свій дубль у ворота Швеції.

Також, Гусєв згадав, як бив пенальті в матчі проти Швейцарії.

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