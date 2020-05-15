Гусєв згадав, як бив пенальті в матчі проти Швейцарії

Перед пробиттям пенальті на чемпіонаті світу 2006 Олег Гусєв побачив усе своє життя.

Про це розповів сам ексгравець.

"Пенальті ми особливо не відпрацьовували, але виявилися до них добре готові. Особливо Олександр Шовковський. Я бив четвертим. Сам, звичайно, не викликався, але, коли тренери запитали: "Чи зможеш?", відповів ствердно. Напруга була колосальною. Йшов до точки - перед очима все життя пробігло. До цього пенальті на високому рівні бив тільки два рази - в післяматчевих серіях на Суперкубок.

У мене був свій улюблений кут, туди намагався направляти м'яч на незручній для голкіпера висоті. Перед ударом мене, до речі, Сергій Ребров попередив, він знав, куди я люблю бити. "Дивись, - каже, - Паскаль Цубербюлер всі три рази падав вправо - якраз в твій кут". Я його послухав і вирішив пробити... туди ж. І не помилився - на цей раз воротар стрибнув вліво. Вже пізніше я став бити пенальті, як заведено говорити, по воротарю. Але це було потім.

За збірну, до слова, з точки бив ще два рази - в спарингах з Ізраїлем та Естонією. Обидва рази забив. Взагалі, за статистикою з гри у мене було 20 пенальті в кар'єрі - 17 з них реалізував. Начебто непоганий показник", - сказав Гусєв.