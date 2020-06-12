Джерело - Чемпіон.

Сьогодні виповнюється рівно 8 років з того моменту, коли збірна України в Києві на НСК Олімпійський почала домашнє Євро-2012 вольовою перемогою над Швецією 2:1.

Українцям вдалося зробити камбек завдяки дублю Андрія Шевченка.

Нинішній наставник збірної України згадав той матч.

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