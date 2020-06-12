Джерело - Чемпіон.
Сьогодні виповнюється рівно 8 років з того моменту, коли збірна України в Києві на НСК Олімпійський почала домашнє Євро-2012 вольовою перемогою над Швецією 2:1.
Українцям вдалося зробити камбек завдяки дублю Андрія Шевченка.
Нинішній наставник збірної України згадав той матч.
An unforgettable day of 8 years ago ⚽️⚽️🇺🇦 #OnThisDay #UkraineSweden #Euro2012 @uafukraine pic.twitter.com/3nTbRAp7fq— Andriy Shevchenko (@jksheva7) June 11, 2020
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