Вербич: Гол забив Шепелєв, у момент пасу я був поза грою

Арбітр матчу Динамо – Ворскла Катерина Монзуль помилково не зарахувала чистий гол киян.

Про це розповів нападник киян Беньямін Вербич.

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"Сьогодні вперше у сезоні я грав на позиції центрфорварда з перших хвилин. Я знав, що у мене будуть моменти. Момент був відразу після пропущеного м'яча. Я не реалізував його, але знав, що повинен забити. І все-таки забив. Карлос добре скинув м'яч у стрибку, я взяв ініціативу на себе, отримавши м'яч, і забив. Слава Богу, що вже у першому таймі ми зрівняли рахунок.

Ще один твій чистий гол не зарахували... Гол забив Шепелєв. Я у момент пасу був поза грою, а Шепелєв не був. Тому я говорив арбітрам, що це я був поза грою. Не знаю, яка там була ситуація. Але вийшло, що гол не зарахували", - розповів Вербич.