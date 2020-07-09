Михайличенко: Перед Ворсклою відпрацьовували 11-метрові удари

Динамо ретельно готувалося до фіналу Кубка України проти Ворскли.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

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"Ми визначилися хто б'є і в якій послідовності. Навіть перед Минаєм в півфіналі і, звичайно, перед Ворсклою ми теж відпрацьовували 11-метрові удари, тому що Кубок не терпить зневаги або ще чогось, тому ми готувалися до цього.

Те, що команда витримала таку довгу серію пенальті - наслідок роботи саме в цьому компоненті? Ви знаєте, говорити однозначно дуже важко, тому що впевнений, що і Полтава готувалася до 11-метрових. Тут все індивідуально - нерви, самовладання зіграли головну свою роль", - розповів Михайличенко.