Актриса Жіночого кварталу виконає Гімн України перед фіналом Кубка України

Учасниця Жіночого кварталу Марта Адамчук виконає Гімн України перед фіналом Кубку України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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"На такому високому рівні я Гімн України ще не виконувала, тому, звичайно, це дуже відповідальна місія.

У мене тато — затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!", - розповіла Адамчук.