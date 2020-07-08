Актриса Жіночого кварталу виконає Гімн України перед фіналом Кубка України

Джерело - УАФ.
Учасниця Жіночого кварталу Марта Адамчук виконає Гімн України перед фіналом Кубку України.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
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"На такому високому рівні я Гімн України ще не виконувала, тому, звичайно, це дуже відповідальна місія.
У мене тато — затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!", - розповіла Адамчук.
Матч між Динамо - Ворскла відбудеться сьогодні, 8 липня в Харкові, початок о 21:30.
Раніше, Єзерський вказав на особливість Десни.