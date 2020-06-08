Десна демонструє організаційний футбол та здатна втримувати потрібний результат.

Про це розповів ексгравець збірної України Володимир Єзерський.

"Команда Рябоконя - особлива. Мені подобається її організований футбол. Десна здатна забити, а потім утримати потрібний результат. Шахтарю зараз важко налаштовуватися на матчі чемпіонату України.

Проте, гірники легко забили три м'ячі у ворота Десни, могли і більше. Марлос, звичайно, вражає зараз. Але справа не тільки в тому, що він має бразильську техніку, але Марлос ще і справжній профі", - сказав Єзерський.