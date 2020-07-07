Павлов: За поразку у фіналі Ворсклу ніхто не буде критикувати

Джерело - ТК Футбол.
У Полтаві вже не думають про виліт Ворскли з УПЛ в цьому році.
Про це заявив фахівець Микола Павлов.
"Динамо Київ завжди ставило і ставить перед собою великі завдання. Якщо залишився шанс на Кубок - вони повинні його використовувати.
Якщо Полтава не виграє фінал, то ніхто їх не стане критикувати. Вони і так вилізли зі штанів, домігшись такого результату. Ворскла ледь не вилетіла, Максимов зробив подвиг, піднявши команду. У Полтаві вже не думають про виліт в цьому році.
Результат Кубка України залежить від везіння і збігу певних обставин. Одну гру можна зіграти завжди. Я думаю, у вирішальному матчі вони віддадуть всі сили", - сказав Павлов.
Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в середу, 8 червня, на ОСК Металіст в Харкові і розпочнеться о 21:30.
Раніше, Динамо з Циганковим та Миколенко вирушило на фінал Кубка України проти Ворскли.