Павлов: За поразку у фіналі Ворсклу ніхто не буде критикувати

У Полтаві вже не думають про виліт Ворскли з УПЛ в цьому році.

Про це заявив фахівець Микола Павлов.

"Динамо Київ завжди ставило і ставить перед собою великі завдання. Якщо залишився шанс на Кубок - вони повинні його використовувати.

Якщо Полтава не виграє фінал, то ніхто їх не стане критикувати. Вони і так вилізли зі штанів, домігшись такого результату. Ворскла ледь не вилетіла, Максимов зробив подвиг, піднявши команду. У Полтаві вже не думають про виліт в цьому році.

Результат Кубка України залежить від везіння і збігу певних обставин. Одну гру можна зіграти завжди. Я думаю, у вирішальному матчі вони віддадуть всі сили", - сказав Павлов.