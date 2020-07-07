Динамо з Циганковим та Миколенко вирушило на фінал Кубка України проти Ворскли

Визначився список футболістів Динамо на вирішальний матч Кубка України

Сьогодні, 07 липня, Динамо відправилось у Харків на фінал Кубка України.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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До списку футболістів увійшли 24 гравці, 20 із яких потраплять до заявки на матч.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Сирота, Бурда;

Півзахисники: Сидорчук, Кадірі, де Пена, Циганков, Андрієвський, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд, Буяльський, Караваєв, Цітаїшвілі;

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

Матч Динамо – Ворскла відбудеться в середу, 8 липня, у Харкові на ОСК Металіст, початок – о 21.30.

Раніше повідомлялося, що призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо – Ворскла.