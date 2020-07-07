Джерело - footballua.tv.
Ворскла у фіналі Кубка України здатна здивувати Динамо.
Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.
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"У Кубка свої закони, одну гру можна відіграти. Впевнений, що Ворскла буде активно грати. Я дуже добре знаю Максимова. Він у мене грав і в клубі, і в збірній. Я знаю його характер.
Він злий на футболі і він захоче виграти", - сказав Сабо.
Раніше повідомлялося, що призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо – Ворскла.