Йожеф Сабо прокоментував матч фіналу Кубка України Динамо - Ворскла

Ворскла у фіналі Кубка України здатна здивувати Динамо.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

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"У Кубка свої закони, одну гру можна відіграти. Впевнений, що Ворскла буде активно грати. Я дуже добре знаю Максимова. Він у мене грав і в клубі, і в збірній. Я знаю його характер.

Він злий на футболі і він захоче виграти", - сказав Сабо.

Раніше повідомлялося, що призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо – Ворскла.