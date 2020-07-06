Призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо - Ворскла

Монзуль знову буде працювати на Кубку України

На фінальний матч Кубка України Динамо - Ворскла головним арбітром призначено харків'янка Катерина Монзуль.

Про це повідомляє УАФ.

Монзуль була головним арбітром обох півфінальних зустрічей Кубка України.

Її асистентами будуть Марина Стрілецька з Сум і Олександра Ардашева з Києва. Четвертий арбітр - Анастасія Романюк з Івано-Франківська.

Арбітр ВАР - Віталій Романов (Дніпро), його асистент - Володимир Володін (Херсон).

Матч відбудеться в середу, 8 липня. Початок - 21.30. Фінал буде в Харкові на ОСК Металіст.

Раніше, Громов розкритикував суддівство Монзуль.