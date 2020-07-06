Призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо - Ворскла

Джерело - Tribuna.com.
На фінальний матч Кубка України Динамо - Ворскла головним арбітром призначено харків'янка Катерина Монзуль.
Про це повідомляє УАФ.
Монзуль була головним арбітром обох півфінальних зустрічей Кубка України.
Її асистентами будуть Марина Стрілецька з Сум і Олександра Ардашева з Києва. Четвертий арбітр - Анастасія Романюк з Івано-Франківська.
Арбітр ВАР - Віталій Романов (Дніпро), його асистент - Володимир Володін (Херсон).
Матч відбудеться в середу, 8 липня. Початок - 21.30. Фінал буде в Харкові на ОСК Металіст.
Раніше, Громов розкритикував суддівство Монзуль.