Селюк: Уфа нечесно забрала Зінченка у Шахтаря

Ніякої заслуги російської Уфи у переході Олександра Зінченка у Манчестер Сіті немає.

Про це розповів відомий агент Дмитро Селюк.

"Я говорив, говорю і буду говорити, що в успіху Зінченка ніякої заслуги Уфи немає. Зінченко грав в Лізі чемпіонів за Шахтар, його звідти знали і вели, і тому забрали в Манчестер Сіті. А Уфа до цього, повірте мені, ніякого відношення не має, крім того, що вчинила не зовсім коректно, забравши Зінченка у Шахтаря.

З огляду на всю ту непросту ситуацію з Донецьком, переїздом і так далі... В принципі, з точки зору порядності, ситуація пахне гі***цем, так що на неї не потрібно щоразу звертати уваги. Вони тому й судилися. Вони ж нечесно забрали його у Шахтаря, а користуючись ситуацією 2014-го року, коли деяким довелося їхати. Уфа тоді внутрішню компенсацію заплатила Шахтарю — і все", — вважає Селюк.