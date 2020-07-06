Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі проти Саутгемптона

Український захисник допустив результативну помилку в матчі проти Саутгемптона

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не надто вдало зіграв проти Саутгемптона.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець отримав оцінку 6,1, що стало найгіршим показником у складі Манчестер Сіті.

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Зінченко грав на позиції лівого захисника і на 16-й хвилині зустрічі припустився помилки, яка призвела до голу Адамса у ворота Сіті.

Відзначимо, що Зінченко вперше за три матчі отримав місце у основі Манчестер Сіті, у двох останніх зустрічах він навіть не виходив на поле.