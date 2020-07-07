Ви що всіх за ідіотів тримаєте? – агент різко звернувся до Лучі

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло розкритикував главу комітету арбітрів УАФ Лучана Лучі щодо коментарю з призначення пенальті у ворота Зорі у матчі проти Олександрії.

Про це агент розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Це звучить як виклик для всієї футбольної громадськості. Містер Лучі... Ви що Всіх за ідіотів тримаєте? Чи Ви працюєте у приватній структурі?

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Будьте люб'язні, провести зустріч з журналістами і незалежними експертами і підтвердіть, або спростуйте домисли громадськості. Своїми діями Ви підриваєте авторитет до суддів і до системи VAR.

Звертаюсь до журналістів... невже хамство і неповага до громадськості містеру Лучі зійде з рук? Пропоную зробити запит в УАФ щодо його гонорарів, і скільки він заплатив з них податків в Україні", – розповів Заховайло.