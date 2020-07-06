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Лучі: Українські експерти тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій

Сьогодні 15:44 508 0
Лучано Лучі прокоментував скандальний епізод у матчі Зоря - Олександрія
Лучі: Українські експерти тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій
#Лучі, #Монзуль, #Зоря

Джерело - football.ua.

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вказав на правильність рішення арбітра матчу 29-го туру УПЛ Зоря Олександрія (2:2) Катерини Монзуль в епізоді із призначеним пенальті у ворота луганчан після перегляду ВАР.

Про це розповів сам функціонер.

"Там немає офсайду - м'яч знаходиться перед гравцями. Читайте правило №11 про положення поза грою.

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Це демонструє слабкий рівень українських експертів. Тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій", - сказав Лучі.

У 11-му пункті про становище "Поза грою" сказано, що офсайд фіксується, коли будь-яка частина голови, корпусу або ноги гравця знаходиться ближче до лінії воріт команди суперника, ніж м'яч і передостанній гравець команди суперника. У дане визначення не включаються руки.

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Олександрією в рамках 29 туру УПЛ.

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