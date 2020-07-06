 Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн | Футбол | Champion.com.ua
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Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн

Сьогодні 22:10 724 1
Юзік проінспектував криворізький стадіон
Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн
#Кривбас, #Юзік

Джерело - Чемпіон.

Народний депутат України від партії Слуга народу Юрій Корявченков (Юзік) з президентом УАФ Андрій Павелко проінспектували криворізький стадіон Металург, на якому зараз відбувається реконструкція.

Про це повідомляє сам нардеп.

"У 2019 році Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) відхилила проєкт реконструкції стадіону Металург з-за його невідповідності державним будівельним нормам.

Незважаючи на відсутність нової проєктної документації та оцінки її ДАБК, 10 квітня прес-служба криворізької ради знову заявила про плани провести капітальний ремонт стадіону Металург.

Але міська влада під поняттям "капітальний ремонт", ймовірно, мали на увазі лише косметичний ремонт фасаду. При тому, що зсередини спортивний комплекс знаходиться в аварійному стані.

Грошей на реконструкцію стадіону Металурга було виділено чимало - майже 70 мільйонів гривень. Але після побаченого нам з Павелком було незрозуміло, на що взагалі витрачаються ці кошти. Коли ми побачили доріжки, по яких бігають наші легкоатлети, стримувати емоції вже не вдавалося", - написав Корявченков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під робочої зустрічі закликав відродити криворізький Кривбас.

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