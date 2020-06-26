Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ

Джерело - Офіс Президента України.
Президент України Володимир Зеленський доручив народному депутатові Юрію Корявченкову (більш відомому як Юзік) відновити футбольний клуб Кривбас.
Про це заявив сам Зеленський.
"Гірник - хороший, нормальний клуб. Був ще Кривбас, шкода, закрили. Таран сильний тренер, думаю, вони повернуть Тарана.
Нашому Юрію Корявченкова (народний депутат Слуги народу, Юзик - прим.) ми поставили завдання. Він зараз спілкується з Федерацією, щоб повернути в Кривому Розі Кривбас.
Це не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби", - зазначив Зеленський.
Кривбас припинив своє існування в 2013-му році.
Нагадаємо, Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ.