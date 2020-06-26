Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ

Президент України Володимир Зеленський доручив народному депутатові Юрію Корявченкову (більш відомому як Юзік) відновити футбольний клуб Кривбас.

Про це заявив сам Зеленський.

"Гірник - хороший, нормальний клуб. Був ще Кривбас, шкода, закрили. Таран сильний тренер, думаю, вони повернуть Тарана.

Нашому Юрію Корявченкова (народний депутат Слуги народу, Юзик - прим.) ми поставили завдання. Він зараз спілкується з Федерацією, щоб повернути в Кривому Розі Кривбас.

Це не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби", - зазначив Зеленський.