Шевчук: Динамо деградує, команда стала грати ще гірше

У Динамо тренери не можуть знайти баланс зі складом та мають проблеми з організацією гри.

Про це розповів ексзахисник Шахтаря В’ячеслав Шевчук.

"У сучасному футболі дуже важливі тактичні моменти. Я багато разів говорив, що у Динамо немає ніяких зрушень в плані тактики і організації гри.

Динамо високо пресингувати, але Шахтар дуже легко виходив з-під тиску. Це тактичний аспект. "Гірники" були правильно згруповані.

Зараз Динамо дуже складно. Ключові і основні гравці вилітають. Тренерському штабу доводиться підключати молодих футболістів. Дебютував Сирота, центральним захисником справа був Кадір, також травмований Миколенко, крім того, в атаці йде постійна ротація - тренер не може знайти баланс в стартовому складі. Наставник киян постійно стикається з подібними проблемами.

Динамівцям було дуже важливо показати настрій і характер. У першому таймі ми цього не побачили. У другій половині зустрічі тренер зробив кілька замін, після яких вони заграли по-іншому. Але і Шахтар розслабився.

Динамо деградує. За цей рік команда стала грати гірше, ніж раніше. Коли прийде новий тренер, потрібен час, щоб витягнути динамівців на рівень минулорічної давності, - розповів Шевчук.