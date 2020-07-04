Кияни відігралися після 0:2, але все ж втратили нічию

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Динамо в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги.

На 31-й хвилині Шахтар відкрив рахунок у матчі зусиллями Степаненка, а через декілька хвилин Коноплянка подвоїв рахунок.

На початку другої половини гри Динамо відіграло один гол, а на 67-й хвилині навіть зрівняли рахунок.

Проте вже через п'ять хвилин "гірники" знову вийшли вперед.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

29 тур, 4 липня

Динамо - Шахтар 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Степаненко, 0:2 - 39 Коноплянка, 1:2 - 51 Вербич, 2:2 - 67 де Пена, 2:3 - 72 Патрік

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко - Пиварич, Сирота, Кадірі, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський(Каргбо 84) - Вербич, Цітаішвілі(Караваєв 74) - Русин(де Пена 46)

Запасні: Бущан, Соль, де Пена, Андрієвський, Караваєв, Бурда, Каргбо, Беніто, Дуелунд.

Шахтар: Трубін - Болбат(Сіпріано 55), Вітао, Матвієнко, Додо - Степаненко(Бондаренко 77), Антоніо - Коноплянка(Марлос 76), Патрік, Соломон(Тайсон 71) - Мораес(Фернандо 77)

Запасні: Пятов, Кривцов, Сіпріано, Бондаренко, Майкон, Пихальонок, Тайсон, Марлос, Фернандо.

Жовті картки: Соломон(17), Болбат(42), Степаненко(62), Кадірі(63),

Червона картка: Пиварич(90+1)

Нагадаємо, у Динамо визначились із заміною Михайличенку.