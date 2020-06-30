Федецький: Багато гравців Динамо не відповідають амбіціям клубу

Джерело - zbirna.com.
Динамо не вистачає стабільності у своїй грі.
Про це розповів колишній футболіст Карпат і збірної України Артем Федецький.
"Динамо головний претендент на місце в Лізі чемпіонів, тому що це гранд, ім'я. Але, на жаль, багато нинішніх гравців, не в образу їм, не відповідають амбіціям такого клубу як Динамо.
Киянам, як мені здається, не вистачає стабільності в грі, може, цілісності. Але, чому так, найкраще знають безпосередньо в колективі", - розповів Федецький.
Нагадаємо, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.