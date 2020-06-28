 Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ
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Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ

Сьогодні 21:21 1357 2
Дубль Циганкова не приніс очок киянам
Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ
#Десна, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрічалася з київським Динамо.

Циганков забив швидкий гол у матчі. Пропущений гол не знітив господарів, які швидко оговталися і до перерви не лише зрівняли рахунок, але і вийшли вперед. У другому таймі кияни намагалися уникнути поразки і їм це вдалося. Після передачі Де Пени відзначився Циганков. А у компенсовані хвилини Арвеладзе подав з кутової позначки - Гітченко пробив парашутом - 3:2.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
28 тур, 28 червня

Десна - Динамо 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Циганков, 1:1 - 12 Картушов, 2:1 - 26 Каргбо (авт), 2:2 - 86 Циганков, 3:2 - 90+2 Гітченко

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов (Сергій Старенький 85), Єгор Картушов (Леван Арвеладзе 90+1, Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Пилип Будківський (Андрій Мостовий 74), Денис Фаворов, Орест Кузик (Андрій Тотовицький 74)

Динамо: Георгій Бущан, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв (Сергій Сидорчук 58), Віктор Циганков, Олександр Андрієвський (Міккель Дуелунн 63), Олександр Караваєв, Віталій Буяльський (Микола Шапаренко 87), Артем Шабанов, Ібрагім Каргбо (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзьора

Попередження: Єгор Картушов 27, Владислав Огіря 34 - Володимир Шепелєв 28, Артем Шабанов 62

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