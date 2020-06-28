Каргбо та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Десною

Матч розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрінеться з київським Динамо.

Стали відомі стартові склади команд.

Десна: Паст, Огіря, Тамм, Домбровський, Філіппов, Картушов, Гітченко, Конопля, Будківський, Фаворов, Кузик

Запасні: Литовка, Єрмаков, Хльобас, Арвеладзе, Тотовицький, Старенький, Мостовий, Западня, Шевцов

Динамо: Бущан, Кадірі, Вербич, Шепелєв, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Шабанов, Каргбо, Кедзьора

Запасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Піварич, Сирота, Русин, Дуелунд

Раніше, Динамо може продати Сідклея за 4,4 млн євро.