Каргбо та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Десною

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрінеться з київським Динамо.
Стали відомі стартові склади команд.
Десна: Паст, Огіря, Тамм, Домбровський, Філіппов, Картушов, Гітченко, Конопля, Будківський, Фаворов, Кузик
Запасні: Литовка, Єрмаков, Хльобас, Арвеладзе, Тотовицький, Старенький, Мостовий, Западня, Шевцов
Динамо: Бущан, Кадірі, Вербич, Шепелєв, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Шабанов, Каргбо, Кедзьора
Запасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Піварич, Сирота, Русин, Дуелунд
Раніше, Динамо може продати Сідклея за 4,4 млн євро.