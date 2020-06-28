У матчі останнього туру чемпіонату Угорщини Дебрецен зіграв внічию з Пакшем (1:1) і вперше за 27 років залишив вищий дивізіон країни.

Уболівальники господарів, які були присутні на стадіоні, після фінального свистка вибігли на поле і напали на гравців своєї команди.

Фанати Дебрецена штовхали футболістів і змушували зняти свої футболки. Пізніше на полі з'явився загін угорської поліції, який змусив уболівальників відступити.

Дебрецен сім разів ставав чемпіоном Угорщини, а нинішній сезон завершив на 11-му місці. Перемога над Пакшем могла врятувати їх від вильоту. Чемпіоном нинішнього сезону став Ференцварош, очолюваний українцем Сергієм Ребровим.